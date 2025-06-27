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Пятница, 27 июня 2025, 20:37 мск

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Взятие Новой Круглянки в ДНР «отрезает» группировку ВСУ

Взятие под контроль населенного пункта Новая Кругляковка в Харьковской области позволяет российской армии обходить по флангу хорошо укрепленную группировку ВСУ и «отрезать» ее, нарушая логистику. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Со взятием Новой Кругляковки мы начинаем обходить по флангу украинских боевиков, которые довольно-таки серьезно засели в данном населенном пункте, хорошо укрепились, и отрезать их по флангу. С одной стороны, у них Оскольское водохранилище, Загрызово полностью под нами и они, естественно, здесь не могут ничего перебрасывать», – пояснил Марочко в комментарии ТАСС.

Марочко уточнил, что для снабжения группировки противника на данном участке фронта у ВСУ осталась только одна дорога – Новоплатоновка – Богуславка.

Ранее сегодня Министерство обороны сообщило, что российские войска освободили Новую Кругляковку.

Донецк, Анастасия Смирнова

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