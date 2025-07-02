В Азербайджане туристы из России подвергаются физическому насилию – посольство РФ в Баку

Граждане России, которые находятся в Азербайджане, сообщили дипломатам, что у них проверяли документы, интересовались целью пребывания в стране, некоторые заявили о применении к ним физического насилия. Об этом говорится в заявлении посольства России в Баку.

«За последние сутки в посольство поступило множество обращений от граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджанской Республики, в том числе с целью туризма. Они сообщали о прибытии на места их проживания людей в гражданском (некоторые из них представлялись сотрудниками полиции), которые интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы. По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие», – говорится в заявлении дипмиссии.

Ранее сегодня на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова рекомендовала семьям россиян, которых задержали в Азербайджане, связаться с российским посольством в Баку, которое принимает звонки и готово предоставлять имеющуюся информацию близким задержанных. По ее словам, уже поступило 11 обращений от близких людей и родственников, посольство России с ними на связи.

«Если наши граждане находятся в Азербайджане, если они планируют поездку, конечно, нужно учитывать текущую обстановку», – подчеркнула представитель МИД России.

Баку, Анастасия Смирнова

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