Экс-министр транспорта РФ Старовойт найден мертвым с огнестрельным ранением

Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта с огнестрельным ранением. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По сведениям источников новостных телеграм-каналов, рядом с телом экс-чиновника найден наградной пистолет.

Как уточняет телеграм-канал «Baza», по предварительным данным, смерть бывшего министра может быть связана с вероятным уголовным делом. По словам источников, на него дал показания экс-глава Курской области Алексей Смирнов, ранее работавший его заместителем. Сам Смирнов арестован по подозрению в мошенничестве на 1 млрд рублей на строительстве защитных сооружений в Курской области. Официального подтверждения эта версия пока не получила.

Напомним, сегодня утром президент РФ Владимир Путин уволил Старовойта с должности главы Минтранса РФ. Согласно решению главы государства, исполняющим обязанности министра транспорта стал Андрей Никитин, ранее работавший заместителем главы этого ведомства.

Москва, Анастасия Смирнова

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