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Четверг, 10 июля 2025, 19:14 мск

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В Москве побит температурный рекорд жары

Новый рекорд самой высокой температуры воздуха в Москве на 10 июля составил 33,7 градуса. Об этом свидетельствуют онлайн-данные на сайте Гидрометцентра России.

К 16:00 мск столбик термометра поднялся до максимальной отметки на метеостанции ВДНХ, которая фиксирует официальные данные.

Ранее самым жарким днем за последние 70 дет было 10 июля 1996 года, когда воздух прогрелся до плюс 33,4 градуса.

В ближайшие дни жаркая погода в Москве сохранится. Синоптики не исключают новые температурные рекорды.

Москва, Анастасия Смирнова

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