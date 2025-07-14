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Понедельник, 14 июля 2025, 18:00 мск

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Суд решил вернуть изъятые книги Акунина* издательству

В рамках заочного приговора писателю Борису Акунину* (настоящее имя – Григорий Чхартишвили*, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) Второй Западный окружной военный суд оставил обеспечительные меры на его банковском счете в «Альфа-банке», но постановил вернуть изъятые со складов книги издательству «АСТ». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что суд приговорил Акунина* заочно к 14 годам лишения свободы. Ему также назначен штраф в размере 400 тысяч рублей, а также введен запрет на администрирование интернет-сайтов на срок четыре года.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.

Москва, Анастасия Смирнова

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