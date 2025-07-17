«Решительно и зеркально»: Москва пригрозила ударами по военным объектам стран, помогающих Киеву

Москва считает себя вправе наносить удары по военным объектом стран, которые разрешили Киеву своим вооружением атаковать территорию РФ. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сегодня на брифинге.

«Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое оружие против России», – подчеркнула Захарова.

По ее словам, в случае дальнейшей эскалации конфликта Москва будет отвечать «решительно и зеркально».

Официальный представитель МИД России обратила внимание, что дальнобойные ракеты исключают их независимое использование украинскими войсками – для этого необходимы специалисты стран-производителей этих систем.

«По сути, военнослужащие ФРГ окажутся напрямую вовлеченными в планирование и осуществление боевых операций против нашей страны в случае применение упомянутых Taurus или их модификаций под другими вывесками», – констатировала Захарова.

Москва, Анастасия Смирнова

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