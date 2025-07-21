В Подмосковье загорелся дом после падения обломков беспилотника

В подмосковной Ивантеевке в городском округе Пушкино после падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом на улице Басова. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«По предварительным данным, пострадавших нет. В момент взрыва в доме находился мужчина – он смог самостоятельно эвакуироваться. Сейчас его осматривают медики», – уточнил глава региона.
По его словам, на месте ЧП работают экстренные службы – МЧС, полиция, волонтеры. Специалисты оценивают ущерб и устраняют последствия.
По данным Минобороны России, в последние сутки столичный регион подвергается целенаправленным атакам украинских беспилотных летательных аппаратов. Сегодня ночью были сбиты 23 дрона, в том числе 15, летевших на Москву. В течение дня атаки продолжились.
Москва, Анастасия Смирнова
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