Граждане Белоруссии получили право голосовать на выборах в России

Граждане Белоруссии, постоянно проживающие России, получили право участвовать в выборах органов местного самоуправления. Соответствующий закон подписал глава российского государства Владимир Путин.

Согласно этому документу, граждане Белоруссии, живущие в России, также могут быть избранными в российские органы местного самоуправления. Такое же право, но уже на территории Белоруссии, получат и граждане РФ.

Изменения в законодательство принято в связи с подписанием 13 марта 2025 года Протокола о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, который предусматривает предоставление такими правами граждан обоих государств.

Москва, Анастасия Смирнова

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