Читатели «Нового Дня» голосуют за то, чтобы закрыть детям доступ в Интернет

В России продолжается дискуссия на тему того, нужно ли давать детям доступ в Интернет или лучше ограничивать их пребывание во Всемирной паутине до определенного возраста.

Тема становится актуальной каждый раз, когда несовершеннолетние оказываются вовлечены в какие-либо противоправные действия: они то становятся жертвами мошенников и набирают на родительские кредитки долгов в банках, то идут на поводу у украинских мошенников и сжигают релейные шкафы и вертолеты, то становятся жертвами педофилов и т.д.

«Новый День» провел голосование на сайте и выяснил, что о запрете Интернета для детей думают его читатели.

На первом месте (почти 67 процентов проголосовавших), оказался ответ «Да, это поможет оградить детей от запрещенной информации».

На втором месте – чуть более 15 процентов – считают, что запрещать детям ходить в Интернет нельзя, потому что свобода информации – прежде всего. На третьем месте – 12,3 процента – сомневающиеся, Они считают, что дети найдут возможность попасть в Интернет при необходимости. На последнем месте – 3,3 процента – те, кому оказалось все равно, потому что у них нет детей.

Москва, Елена Васильева

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