Нужно ли сокращать часы продажи алкоголя? – Голосование «Нового Дня»

Общественники и политические деятели разного уровня все чаще поднимают вопрос о доступности алкоголя для населения. В его доспуности они водят проблему пьянства, с которой необходимо бороться путем введения разного рода ограничений. К примеру, глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил вернуться к советской практике и установить время для продажи алкоголя с 11:00 до 19:00.

По его мнению, действующие сегодня на федеральном уровне ограничения – 08:00 до 23:00 – являются мягкими и их нужно постепенно ужесточать, сокращая разрешенные часы продажи на час каждый год. «Например, в следующем году это было бы с 09:00 до 22:00, затем с 10:00 до 21:00 и так далее», – сказал эксперт.

«Новый День» решил провести голосование для своих читателей, чтобы выяснить, как они относятся к инициативе сокращения доступа населения к алкогольной продукции.

Принять участие в голосовании можно здесь.

Москва, Елена Васильева

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