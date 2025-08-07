Трамп: идет подготовка встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть «очень хорошая перспектива» скорой встречи на высшем уровне с Россией, которая может привести к прекращению войны в Украине.

«Сегодня у нас было несколько очень хороших переговоров с президентом Путиным, и есть очень хороший шанс, что мы сможем закончить – конец, конец пути, конец этого пути», – сказал он в Овальном кабинете, когда его спросили о шансах встречи в ближайшей перспективе. «Эта дорога была длинной и продолжает быть длинной, но есть большая вероятность, что очень скоро состоится встреча», – сказал он.

Комментарии Трампа, сообщает CNN, последовали после встречи накануне в Москве президента России Владимира Путина и посланника США Стива Уиткоффа. Трамп и сообщил, что между ним и Путиным по итогам переговоров не было никакого «прорыва», но обещанные санкции он комментировать не стал, сообщив, что идут сложные процессы.

Ранее, после встречи Путина и Уиткоффа, Трамп сказал европейским лидерам по телефону, что хочет встретиться с Путиным в ближайшее время – возможно, уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с российским лидером и Владимиром Зеленским. Европейский правительственный источник также подтвердил содержание звонка.

Два чиновника Белого дома рассказали CNN, что Путин предложил встретиться с Трампом во время личной встречи российского лидера с Уиткофффом в Москве.

По словам двух чиновников Белого дома, помощники Трампа сразу же начали планировать эти встречи. В то время как президентская поездка и крупная встреча с двумя мировыми лидерами обычно занимали время на планирование, эти чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду «двигаться так быстро, как это возможно».

По данным Белого дома, ни один вариант для места встречи пока не утвержден, обсуждается несколько вариантов. Было сказано, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе или в течение следующих двух недель.

«Русские выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент готов встретиться как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским. Президент Трамп хочет, чтобы эта жестокая война закончилась», – сказала пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт, передает CNN.

Вашингтон, Елена Васильева

