Российские политологи не верят в скорую встречу Путина с Трампом

Российские эксперты не верят, что вчерашний визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремль приведет к скорой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа – несмотря на то, что об этом пишет западная пресса.

«Встреча Путина и Трампа на следующей неделе так же неизбежна, как и телепортация двух подводных лодок США с тихоокеанской базы в США (штат Вашингтон) до берегов Российской Федерации, как завоевание Гренландии и превращение Канады в новый американский доминион. Не исключаю, что встреча эта даже состоится в фантазийном мире 45-го и 47-го президента Америки. Будьте скромнее к реальности, чем Трампушка, и будет вам счастье», – пишет политолог Павел Данилин в телеграм-канале «Что-то знаю».

Марат Баширов в канале «Политджойстик» отмечает, что пока идет сближение позиций и демонстрация намерений без уступок с нашей стороны: «Трамп ищет баланс между своими прежними заявлениями и тем, что он услышал от Уиткоффа. Ключевое: ослабить и притормозить или начать полноценную тарифную войну против всех, кто покупает у России товары и, в первую очередь, против Китая. Цена вопроса для Трампа – сохранение лица и имиджа крутого парня <…> Самый вероятный вариант: Трамп подвесил ситуацию, и его команда будет переваривать итоги визита. Президент Путин победил и выиграл время. Как и написал, можно все желтые западные СМИ прямо сейчас начинать унижать и топтать. Они наинсайдили под себя. Никаких воздушных перемирий, никаких санкций, никакой скорой встречи с Президентом Путиным».

Как уже писал «Новый День», несколько часов назад президент США Дональд Трамп заявил, что есть «очень хорошая перспектива» скорой встречи на высшем уровне с Россией, которая может привести к прекращению войны в Украине. «Сегодня у нас было несколько очень хороших переговоров с президентом Путиным, и есть очень хороший шанс, что мы сможем закончить – конец, конец пути, конец этого пути», – сказал он в Овальном кабинете, когда его спросили о шансах встречи в ближайшей перспективе. «Эта дорога была длинной и продолжает быть длинной, но есть большая вероятность, что очень скоро состоится встреча», – сказал он.

Москва, Евгения Вирачева

