Кремль: встреча Путина и Трампа состоится в ближайшие дни

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон достигли договоренности о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, саммит на высшем уровне должен пройти «в ближайшие дни». Место встречи двух президентов уже согласовано, о нем объявят позднее, заявил Ушаков журналистам.

«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», – сказал помощник президента РФ.

По его словам, российская сторона вместе с американскими коллегами приступают к «конкретной проработке параметров этой встречи и места ее проведения». При этом Ушаков отметил, что место проведения переговоров тоже согласовано. «Информируем об этом несколько позже», – добавил он.

Ушаков также отметил, что следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи президентов, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. «Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно», – сказал представитель Кремля, чьи слова приводит «Интерфакс».

Кроме того, помощник президента РФ сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе переговоров с Владимиром Путиным 6 августа затрагивал идею трехсторонней встречи российского лидера, Трампа и Зеленского, но Москва оставила это без комментария.

Москва, Наталья Петрова

