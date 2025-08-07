Чего на самом деле Трамп хочет от встречи с Путиным

Накануне в Кремле состоялась встреча спецпосланника Трампа с Путиным, после которой Трамп сообщил американской пресс о готовящейся встрече с русским коллегой. Политический эксперт Андрей Перла в колонке для «Абзаца» расшифровал, что же на самом деле американец хочет от российского лидера. Приводим авторский текст без изменений.

«Во внешней политике России случилась полноценная сенсация. Дональд Трамп сначала заявил, что на встрече его специального представителя Уиткоффа с Владимиром Путиным «был достигнут большой прогресс», а потом сообщил, что готов к встрече с российским лидером уже на следующей неделе.

Трудно себе представить, чтобы во время разговора с Уиткоффом наш президент согласился отступить от каких-то требований России. Стало быть, на уступки готовы пойти американцы? В это очень хочется поверить, но это трудно сочетается с тем, что мы видели со стороны США в последнее время.

Трамп выступал с ультиматумами в адрес России, угрожал санкциями странам, которые торгуют с нами и покупают у нас нефть. Он даже ввел против Индии дополнительную пошлину в 25% в наказание за то, что та не отказывается от российских энергоносителей. И тут вдруг «большой прогресс» и готовность к личному разговору? Что-то не сходится.

На самом деле странное поведение Трампа объясняется очень просто. Он решает не проблемы международной политики Штатов. Он интересуется только собственным рейтингом у избирателей Республиканской партии США. А эти люди точно знают, чего хотят от своего президента, и имеют все возможности для того, чтобы донести до него свои пожелания.

Вот, к примеру, 3 августа выступает конгрессвумен Марджори Тейлор Грин – отнюдь не самый влиятельный член парламента, она не представляет истеблишмент Республиканской партии. Но она, что называется, плоть от плоти тех реднеков, которые избрали Трампа президентом и навязали ему Джея Ди Вэнса в качестве вице-президента. Она голос американского «глубинного народа».

Что же она говорит? «В 2024 году Америка проголосовала за прекращение финансирования и ведения войн за рубежом. Финансирование, поддержка и в конечном итоге борьба с Россией на Украине были бы полным предательством по отношению к большинству американцев. Молодое поколение избирателей начинает чувствовать себя совершенно непредставленным обеими партиями из-за абсурдной политики «Америка – в последнюю очередь».

Трамп никак не может допустить, чтобы о нем думали так, что у него интересы Америки стоят на последнем месте. Лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой» – не про внешнюю, а про внутреннюю политику. Он про то, чтобы люди в США жили завтра лучше, чем сегодня. То есть про то, чтобы тратить деньги не на войны где-то далеко от своих границ, а на повышение уровня жизни.

Это означает, что Трампу совершенно необходимо как-то сбыть Украину с рук. И легко видеть, что он, став президентом, очень последовательно это делает. С одной стороны, добивается того, чтобы за оружие платила Европа, а не США. С другой – действительно пытается добиться какого-то перемирия.

Правда, вот так просто взять и согласиться на все требования России он тоже никак не может – признания поражения его избиратели не поймут. Ему надо как-то так согласиться, чтобы это выглядело победой. Не для нас, а для его избирателей.

Именно поэтому он выступает с ультиматумами и жонглирует пошлинами – чтобы дальнейшие дипломатические события выглядели так, как будто случились под его давлением, по его требованию. И именно поэтому он сам вслух сомневается в действенности тех мер, которыми угрожает («Они хитрые люди, они научились обходить санкции») – чтобы здесь, в Москве, никто случайно не подумал, что он громыхает и делает страшные глаза всерьез.

Трампу совершенно необходимо, чтобы ему подыгрывали. Более того, ему надо, чтобы в его сложной игре Россия ему хоть чуть-чуть помогла. Не исключено, что так оно и случится».

Москва, Елена Васильева

