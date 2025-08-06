«Весьма полезный и конструктивный разговор»: в Кремле оценили переговоры Путина и Уиткоффа

Помощник президента России Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры Владимира Путина и спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа полезными и конструктивными. По его словам, в центре беседы были украинский кризис и перспективы развития стратегического партнерства между РФ и США

«Если назвать темы, то, прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема – это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией», – сказал Ушаков журналистам. Он назвал состоявшийся разговор «весьма полезным и конструктивным».

«С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа», – добавил помощник президента РФ.

При этом Ушаков воздержался от подробных комментариев по итогам встречи, отметив, что сначала с ними должен ознакомиться президент США Дональд Трамп. После этого, по словам помощника президента РФ, российская сторона сможет дать более подробные комментарии.

«Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу, – сказал Ушаков (цитата по «Интерфаксу»). – После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно».

Стив Уиткофф прилетел в Москву рано утром 6 августа. Его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По данным пресс-службы Кремля, переговоры российского лидера Владимира Путина и спецпосланника Трампа в Кремле продолжались около трех часов.

Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года. В предыдущий раз спецпосланник американского лидера приезжал на переговоры с президентом РФ в Москву 25 апреля, а до этого – 11 апреля в Санкт-Петербург.

Ранее президент США Дональд Трамп дал России 10 дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине. Дедлайн закончится через два дня. Американский лидер пригрозил ввести новые санкции в случае, если перемирие не будет достигнуто.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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