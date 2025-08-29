Минобороны РФ увеличило план набора на службу контрактников

Министерство обороны России увеличило план набора на военную службу по контракту. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Белоусов на заседании коллегии Минобороны. По его словам, эта задача выполняется успешно.

«Ключевым вопросом для обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование войск. Работа на данном направлении идет успешно», – сказал Белоусов, слова которого цитирует пресс-служба Минобороны РФ.

«В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту. Показатели плана комплектования в целом выполняются», – уточнил министр обороны РФ.

В начале июля заместитель председателя Совете безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщал, что в первой половине 2025 года на службу в Вооруженные силы РФ по контракту поступили более 210 тысяч человек. Еще 18 тысяч человек приняты в ряды добровольцев.

Москва, Анастасия Смирнова

