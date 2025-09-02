Поссорить Россию, Индию и Китай не удалось: эксперты об итогах саммита ШОС в Китае

Прошедший в Китае 25-й саммит стран-членов ШОС показал, что влияние этого блока в мире растет. Заключаются новые соглашения, государства демонстрируют готовность к развитию сотрудничества между собой, отмечают эксперты.

По мнению политолога Павла Данилина, огромный успех России на саммите ШОС заключается в том, что подписан меморандум не только о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2», но и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток».

«А ведь Китай длительное время был против транзита через Монголию! Да и о «Силе Сибири-2» не говорили как о решенном. Президент России Владимир Путин и глава Газпрома Миллер совершили грандиозное. И на фоне общих энергетических договоренностей лидеров ШОС – картина в мировой энергетике выглядит теперь совершенно по-новому», – пишет политолог в телеграм-канале «Что-то знаю».

Политический обозреватель Андрей Перла заявил «Новому Дню»: «Главное на ШОС – встреча Путина, Си и Моди. Эта встреча в таком формате и с такой теплотой оказалась возможной только потому, что Трамп попытался надавить на Индию, отрывая ее от России. 50% пошлины достигли результата, противоположного задуманному: вместо раскола БРИКС получилось единство великих держав Азии в ШОС. Это новое единство – больше, чем итог одного саммита. Это новая реальность международных отношений, в которых Китай, Индия и Россия ведут общую политику, споря с США».

О том же пишет Марат Баширов в канале «Политджойстик»: «Сегодня Россия, Китай и Индия продемонстрировали, что стратегия поссорить три страны провалилась.

На эту ссору рассчитывали, когда начинали экономическую войну с Китаем. На эту ссору рассчитывали, когда спровоцировали Россию на военный конфликт на Украине. На эту ссору рассчитывали, когда втягивали Индию в союз английских колоний (в итоге Трамп психанул и ввел санкции против Индии раньше Китая, да-да, об этом не говорят, но это факт сегодня).

Уникальность России в том, что она и Азия, и Европа. Она сквозная по национальному составу, по религиям, по языкам, по культуре и таким образом Россия – это социальные ворота в Европу. Ни у Индии, ни у Китая этого нет, однако страны объединяет идея равноправия и традиционных ценностей. Кооперация трех стран ставит неразрешимую загадку перед Глобальным западом. Сила в правде и времени, когда ты уверен в правде».

Напомним, Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул инициативу по «глобальному управлению», чтобы вместе с другими странами создать более справедливую и равноправную мировую систему управления. Владимир Путин на заседании в формате ШОС+ также призвал вернуть традиционные ценности в международную повестку.

Пекин, Евгения Вирачева

