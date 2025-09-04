«Ночь выборов-2025»: итоги голосования и мнения экспертов

Единый день голосования в России 14 сентября завершится XI уникальным событием «Ночь выборов-2025. Новые горизонты». Как пояснили организаторы, запланированы выступления ведущих политических экспертов и новые форматы преподнесения данных.

Как отметила на пресс-конференции в ТАСС председатель оргкомитета «Ночи выборов» Алена Август, «мы хотим, чтобы каждый увидел: выборы в России – это про людей и их будущее. «Ночь выборов – 2025. Новые горизонты» станет ярким событием с новыми форматами».

Президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Фирдус Алиев обратил внимание, что социальные проекты стали частью избирательных кампаний, что позволяет решать самые разнообразные задачи и при этом смотреть в будущее, опираясь на традиционные ценности.

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко со своей стороны подчеркнул, что выборы 2025 года – это конкурентная борьба. «Что показывают социологические опросы по выборам, где идут партийные списки? Я с удивлением обнаружил, что за второе место чаще всего борются КПРФ и ЛДПР, но в некоторых регионах на второе место претендуют «Новые люди» или «Справедливая Россия – За правду». Выборы этого года показывают, как работает настоящая демократия», – отметил эксперт.

Исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алена Булгакова уверена, что российская избирательная система – мировой эталон цифровизации и прозрачности, а Россия стала передовой в цифровизации выборов.

«Дистанционное электронное голосование (ДЭГ)проходит в 24 регионах, отдельно ведется подготовка наблюдателей за ДЭГ. «Мобильный избиратель», многодневное голосование – всё создано для удобства граждан», – уточнила она.

Выборы 14 сентября охватят 81 регион, включая 20 губернаторских кампаний и 11 региональных парламентов. Впервые 1397 участников СВО стали зарегистрированными кандидатами.

«Ночь выборов-2025. Новые горизонты» пройдет 14 сентября с 18:00 до 00:00 по московскому времени в самом центре столицы. Онлайн-трансляция марафона будет доступна по всему миру.

Москва, Анастасия Смирнова

