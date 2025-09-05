российское информационное агентство 18+

Минцифры РФ опубликовало список сервисов, которые будут доступны при ограничении Интернета

Минцифры РФ опубликовало список сервисов, которые будут доступны в случае ограничения работы сети Интернет. Как говорится в сообщении ведомства, операторы связи в пилотном режиме обеспечивают доступность:

  • Сервисы Госуслуг
  • Сервисы ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru и национальный мессенджер Max
  • Сервисы Яндекса
  • Маркетплейсы Ozon и Wildberries
  • Avito
  • Дзен
  • Rutube
  • Официальный сайт платёжной системы Мир
  • Сайты Правительства и Администрации Президента России
  • Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ)
  • Операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2

«Cписок будет дополняться», – уточнили в Минцифры РФ.

В ведомстве ранее пояснили, что Минцифры и операторы связи разработали специальное техническое решение, позволяющее не блокировать такие ресурсы. Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме, для доступа к ним не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи.

Москва, Анастасия Смирнова

