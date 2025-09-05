Минцифры РФ опубликовало список сервисов, которые будут доступны при ограничении Интернета

Минцифры РФ опубликовало список сервисов, которые будут доступны в случае ограничения работы сети Интернет. Как говорится в сообщении ведомства, операторы связи в пилотном режиме обеспечивают доступность:

Сервисы Госуслуг

Сервисы ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru и национальный мессенджер Max

Сервисы Яндекса

Маркетплейсы Ozon и Wildberries

Avito

Дзен

Rutube

Официальный сайт платёжной системы Мир

Сайты Правительства и Администрации Президента России

Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ)

Операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2

«Cписок будет дополняться», – уточнили в Минцифры РФ.

В ведомстве ранее пояснили, что Минцифры и операторы связи разработали специальное техническое решение, позволяющее не блокировать такие ресурсы. Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме, для доступа к ним не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи.

