Минцифры РФ опубликовало список сервисов, которые будут доступны при ограничении Интернета

Минцифры РФ опубликовало список сервисов, которые будут доступны в случае ограничения работы сети Интернет. Как говорится в сообщении ведомства, операторы связи в пилотном режиме обеспечивают доступность:
- Сервисы Госуслуг
- Сервисы ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru и национальный мессенджер Max
- Сервисы Яндекса
- Маркетплейсы Ozon и Wildberries
- Avito
- Дзен
- Rutube
- Официальный сайт платёжной системы Мир
- Сайты Правительства и Администрации Президента России
- Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ)
- Операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2
«Cписок будет дополняться», – уточнили в Минцифры РФ.
В ведомстве ранее пояснили, что Минцифры и операторы связи разработали специальное техническое решение, позволяющее не блокировать такие ресурсы. Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме, для доступа к ним не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи.
Москва, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»