«Время героев» входит во власть: пять участников программы победили на выборах

Пять представителей президентской программы «Время героев» стали победителями выборов в единый день голосования, который завершился в минувшее воскресенье, 14 сентября. Об этом говорится в сообщении на сайте программы.

Как уточняется, что четверо участников «Времени героев» и Мария Костюк, ранее руководившая этим направлением, получили поддержку избирателей.

В частности, кавалер ордена Мужества, участник первого потока Евгений Первышов победил на досрочных выборах главы Тамбовской области. Герой РФ, участник второго потока «Времени героев» Станислав Кочев избран депутатом Государственного совета Республики Коми VIII созыва. Кавалер трех орденов Мужества, обучающийся первого потока Евгений Вылцан стал депутатом Брянской областной думы. Кавалер двух орденов Мужества Константин Кутейников стал депутатом Тамбовской городской думы.

Мария Костюк возглавила Еврейскую автономную область.

Москва, Анастасия Смирнова

