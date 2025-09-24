МИД России заявил решительный протест послу Молдавии в Москве

Сегодня посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в министерство иностранных дел России в связи с неправомерным отказом Кишинева аккредитовать наблюдателей из РФ на парламентские выборы в республике. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Главе молдавской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с немотивированным отказом молдавских властей аккредитовать российских представителей в качестве краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также членов Общественной палаты РФ в качестве международных наблюдателей на выборах в парламент Молдавии 28 сентября», – подчеркивается в сообщении МИД России.

Как считает Москва, данный шаг Кишинева является грубым нарушением международных обязательств, в частности, Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года и Конвенции СНГ 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, участницей которых является Республика Молдова.

«Он (такой шаг Кишинева) несовместим с демократическими ценностями, о приверженности которым заявляет молдавское руководство, и является очередным проявлением антироссийского курса. Упомянутые действия официального Кишинева серьезно подрывают доверие к легитимности предстоящих выборов и прозрачности процедуры голосования», – констатировал МИД России, добавив, что вопрос о вопиющем решении властей Молдавии будет поставлен перед руководством БДИПЧ, а также на заседаниях директивных органов ОБСЕ.

Москва, Анастасия Смирнова

