Ждем магнитную бурю: на Солнце зафиксирована повышенная активность

На Солнце наблюдается повышенная активность, которая грозит обернуться сильной магнитной бурей на Земле. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук.

«Увеличение активности Солнца, которое началось на этих выходных и поначалу рассматривалось как краткосрочное, похоже, имеет более серьезный характер», – уточнили ученые.

По их данным, в настоящее время на восточном крае Солнца наблюдается формирование новых групп солнечных пятен, которые провоцируют усиление напряженности магнитного поля.

«Начало воздействия на планету, по расчетам, станет возможно с завтрашнего дня. Крупные события высшего балла X способны задевать планету даже с текущей удаленной локации, но их вероятность всё ещё оценивается как низкая», – отмечается в сообщении Лаборатории.

Как сообщал «Новый День», 15 сентября на Землю обрушилась самая мощная магнитная буря за последние три месяца после того, как Земля пересекла границу зоны действия крупной корональной дыры на Солнце накануне в районе полуночи.

