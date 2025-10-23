СМИ: в Москве задержан глава Агентства по страхованию вкладов

Правоохранительные органы задержали в Москве главу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова. Его подозревают в соучастии в крупном мошенничестве, передают федеральные информационные ресурсы со ссылкой на источники в силовых структурах.

В частности, по данным ТАСС, Мельников задержан в рамках уголовного дела экс-замглавы АСВ Александра Попелюха. «На него дала показания фигурантка данного уголовного дела – замгендиректора АСВ Ольга Долголева», – уточнил источник агентства.

Попелюх был арестован в октябре 2024 года по обвинению в крупном мошенничестве. По данным источников РБК, уголовное дело касается банкротства строительной компании «ВДТ Строй». АСВ приняло на себя права залогового кредитора. Денежные средства от использования имущества предназначались для погашения задолженности, но были распределены между участниками преступной группы, уточняет ТАСС.

В апреле текущего года силовики задержали второго заместителя Мельникова – Ольгу Долголеву, которая курировала в агентстве юридические вопросы. Ее обвинили в соучастии по делу Попелюха.

Москва, Анастасия Смирнова

