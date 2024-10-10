Замглавы Агентства по страхованию вкладов оказался за решеткой

Лефортовский районный суд Москвы принял решение об аресте заместителя руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. По сведениям источников РБК, его подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями.

Сообщается, что накануне по месту жительства Попелюха и на рабочем месте прошли обыски. Силовики изъяли электронные носители и документы, которые могут иметь отношение к делу.

Ранее источники РБК сообщили, что на этой неделе сотрудники ФСБ провели в центральном офисе АСВ следственные действия и опросили двух топ-менеджеров госкорпорации, в том числе Попелюха, который отвечает в Агентстве за сопровождение уголовного производства.

Москва, Светлана Антонова

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