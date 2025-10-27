Суд взыскал с бывших владельцев аэропорта «Домодедово» 3 млрд рублей неуплаченных налогов

Домодедовский городской суд Московской области удовлетворил в полном объеме иск Генеральной прокуратуры о взыскании с бывших владельцев аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика и Валерия Когана неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов и штрафов на общую сумму 3 млрд рублей.

«Исполнение решения суда после вступления в силу проконтролирует Генпрокуратура России», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что после вмешательства транспортной прокуратуры удалось пресечь возможность перевода в пользу бывшего бенефициара аэропорта 18,5 млрд рублей заемных средств по договору 2024 года.

В июне текущего года Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг», владеющего активами аэропорта «Домодедово‌‌». Аэровокзал перешел в собственность государства.

Москва

