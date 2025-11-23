Пожар на Шатурской ГРЭС после удара дронов ликвидирован

Пожар на территории Шатурской ГРЭС, который возник после удара украинских беспилотников, ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. По его словам, сейчас ведется «дотушивание и охлаждение».

«Электричество, холодная вода и канализация работают в штатном режиме», – уточнил глава региона, добавив, что для восстановления отопления потребуется некоторое время.

«В округ мы направили 20 блочно-модульных котельных (БМК). В первую очередь восстанавливаем тепло в объектах здрава и пансионате для пожилых. Сейчас подключаем больницу», – отметил губернатор, сообщив, что параллельно запускается подача тепла в микрорайон Керва.

На помощь в Шатуру направлены 20 аварийных бригад из соседних округов. «Параллельно готовим резерв: при необходимости обеспечим жителям обогреватели и дополнительные источники тепла», – добавил Воробьев.

Как сообщалось ранее, атаку беспилотников на Шатурскую ГРЭС была совершена сегодня утром. Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции.

Москва, Анастасия Смирнова

