Украинские беспилотники атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье

Сегодня утром на Шатурскую ГРЭС совершена атака беспилотников. Как сообщил Губернатор Московской области Андрей Воробьев, часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции.

«На объекте возник пожар, сейчас он локализован», – уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

Воробьев уточнил, что электроснабжение в городе не нарушено – переключение на резервные линии выполнено оперативно. Чтобы поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации, мы направили в округ передвижные блочно-модульные котельные.

«Ситуация находится под контролем, угрозы для жителей нет», – подчеркнул он.

Губернатор пояснил, что вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура работают штатно. «Принимаются все меры для оперативного восстановления теплоснабжения», – добавил он.

Назначено совещание штаба с участием всех служб, включая МЧС, чтобы определить дальнейшие шаги по восстановлению инфраструктуры.

Москва, Анастасия Смирнова

