Помощник Путина рассказал, когда в Москве ждут спецпосланика США Уиткоффа

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал л том когда в Москве ждут спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Напомним, что визит своего доверенного лица (возможно, с зятем президента Кушнером) анонсировал накануне Дональд Трамп. Уиткофф летит в Москву для того, чтобы продолжить консультации по плану мирного урегулирования на Украине. «Стив Уиткофф поедет, возможно, с Джаредом (Кушнером – прим. ред). Я не уверен, поедет ли Джаред, но он участвует в процессе, он умный парень, и они собираются встретиться с президентом Путиным, я думаю, на следующей неделе в Москве», – сказал президент США журналистам.

Как рассказал Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, предварительная договоренность о визите Уиткоффа касается следующей недели.

«Он и еще ряд представителей администрации [США], которые имеют отношение к украинским делам [тоже приедут]", – добавил представитель Кремля.

Москва, Елена Васильева

