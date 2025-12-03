Писатель Борис Акунин* заочно приговорен к 15 годам заключения

В Москве вынесен приговор писателю Борису Акунину* (Григорий Чхартишвили*, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) приговорен к 15 годам заключения с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока – в колонии строгого режима, передает «Интерфакс».

Писатель признан судом виновным в уклонении от обязанностей, налагаемых статусом иностранного агента.

При этом суд учел приговор, ранее вынесенный Акунину*. В июле Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил писателя к 14 годам лишения свободы за содействие террористической деятельности.

Согласно данным СМИ, последние несколько лет писатель проживает в Лондоне.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube