На подлете к Москве сбит четвертый беспилотник: еще в двух столичных аэропортах ограничивались полеты

Росавиация ввела ограничения на полеты еще в двух столичных аэропортах – «Домодедово» и «Жуковский». Решение было принято на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации четвертого вражеского дрона на подлете к столице.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», – проинформировал градоначальник, добавив, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дрона.
Как сообщил со своей стороны официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, в целях безопасности «Домодедово» и «Жуковский» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
«Возможны корректировки в расписании части рейсов», – уточнили он.
Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту «Шереметьево» на фоне атаки вражеских БПЛА.
На момент публикации материала повышенные меры безопасности были отменены в аэропорту «Домодедово».
Москва, Анастасия Смирнова
