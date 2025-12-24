российское информационное агентство 18+

Среда, 24 декабря 2025, 17:45 мск

Собянин сообщил о ликвидации еще трех беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что к местам падения обломков дронов направлены сотрудники экстренных служб. Другие подробности Собянин не привел.

Сегодня утром мэр Москвы сообщал о ликвидации трех беспилотников, летевших на столицу.

Москва, Анастасия Смирнова

