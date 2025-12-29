Fox News: скоро может состояться телефонный разговор Путина с Зеленским

Воскресные переговоры президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут проложить путь к первому телефонному разговору между украинским лидером и президентом России Владимиром Путиным за более чем пять лет.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Хотя встреча в Мар-а-Лаго была представлена как шаг вперед в мирных усилиях Трампа, источник также описал, как обеспечение прямого телефонного разговора Зеленского и Путина стало бы «дипломатической победой» для президента США. «Если бы Путин принял участие в разговоре в воскресенье, это стало бы величайшим достижением в подготовке к мирным переговорам и первым реальным шагом в мирном процессе», – сообщил источник Fox News.

Между тем, Зеленский заявил, что мирный план для Украины в настоящее время включает гарантии безопасности со стороны США на 15 лет, которые могут быть продлены, подчеркнув, что Киев хотел бы, чтобы они достигли периода в «30-40-50 лет».

«Вчера мы подтвердили президенту США, что получим от США надежные гарантии безопасности. В действительности, это не навсегда; в документах упоминается 15 лет с возможностью продления этих гарантий», – сказал Зеленский, цитирует его слова РБК Украина. «Я сказал ему, что у нас уже идет война, которая длится почти 15 лет. Поэтому я бы очень хотел, чтобы гарантии были более длительными. И я сказал ему, что мы бы хотели рассмотреть возможность продления на 30, 40, 50 лет. Это было бы историческим решением со стороны президента Трампа, – сказал он, – Он сказал, что рассмотрит это».

По словам Зеленского, перед встречей Трамп и Путин провели длительную беседу по телефону, в ходе которой подробно обсудили все 20 пунктов мирного плана.

По словам Зеленского, Трамп подтвердил, что изучил документ по пунктам и что это был план, ранее согласованный сторонами. «Трамп сказал мне, что изучил все 20 пунктов плана, пункт за пунктом. Я поблагодарил его за это, потому что важно, чтобы мы все были на одной волне и обсуждали именно этот документ, а не какой-нибудь другой», – сказал Зеленский.

Американский лидер объявил о готовности Путина к переговорам, но украинская сторона воспринимает его заявления с осторожностью, подчеркнул позже президент Украины. «Это не первый раз, когда Путин говорит одно, а делает другое. Для нас важно, чтобы его слова соответствовали его действиям», – подчеркнул он. Трамп и Кремль сообщали, что после переговоров с Зеленским состоится еще один телефонный разговор между американским президентом и российским лидером.

Новый телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится в скором времени. Об этом сообщил журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. «В самое ближайшее время. Мы сообщим вам», – сказал он. При этом, по его словам, о разговоре Путина и Зеленского «речи сейчас не идет».

Песков сообщил, что Москва согласна с Трампом в том, что переговоры по украинскому урегулированию находятся в финальной стадии и сейчас стороны стали ближе к миру.

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube