«В самое ближайшее время»: Кремль анонсировал новую беседу Путина и Трампа

Новый телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится в скором времени. Об этом сообщил журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. «В самое ближайшее время. Мы сообщим вам», – сказал он. При этом, по его словам, о разговоре Путина и Зеленского «речи сейчас не идет».

Песков сообщил, что Москва согласна с Трампом в том, что переговоры по украинскому урегулированию находятся в финальной стадии и сейчас стороны стали ближе к миру.

На уточняющий вопрос, какой вариант мирного плана сейчас ближе к финальной стадии – тот, который в начале декабря привезла делегация США в Москву, или обнародованный Зеленским, Песков заявил: «Пока мы не считаем необходимым конкретизировать» (цитата по «Интерфаксу»).

Также представитель Кремля отказался оценить состоявшиеся накануне переговоры Трампа и Зеленского. «Мы не знаем, как они прошли, поэтому мы не можем оценивать. Президент РФ и президент США договорились еще раз созвониться. Вот тогда мы получим информацию», – сказал Песков.

В то же время в Кремле считают пока нецелесообразным публично комментировать отдельные пункты обсуждения по украинскому урегулированию, указал он, отвечая на вопрос о совместном управлении Запорожской АЭС и создании свободной экономической зоны в Донбассе.

Вместе с тем пресс-секретарь президент РФ отрицательно ответил на вопрос, говорили ли Путин и Трамп о возможности объявления рождественского перемирия 7 января.

В Кремле повторили, что условием для прекращения боевых действий является вывод ВСУ из Донбасса. При этом он не стал отвечать на вопрос о том, должно ли распространяться требование к ВСУ об отводе войск на Херсонскую и Запорожскую области. «Полностью мы не будем комментировать и вдаваться в обсуждение публичное отдельных положений», – сказал Песков.

В то же время пресс-секретарь российского лидера заявил, что в Кремле не поняли, что имел в виду Зеленский, когда заявил, что России нужно думать над планом «Б», который приведет к концу конфликта. Сейчас, по его словам, «Украина теряет земли, и будет их терять дальше», а завтра ситуация для Киева может существенно отличаться от той, которая есть сегодня. «Это план и «А», и «Б», и «С»», – добавил Песков.

«Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Москва, Наталья Петрова

