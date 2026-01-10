В Москве был сильнейший снегопад за последние 56 лет

Снегопад, обрушившийся на Московский регион, стал сильнейшим за последние 56 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на главной московской метеостанции ВДНХ за сутки в осадкомер попало 22 мм небесной влаги, что составляет 42% месячной нормы. «В течение минувшей ночи снег ослабел, под утро выпало еще 2 мм небольшого снега», – отметил он в своем телеграм-канале.

«Таким образом, для 9-го января был побит рекорд 1976 года, когда в мегаполисе зафиксировали 12,9 мм осадков. Не хватило буквально 1 мм до повторения суточного рекорда всего января, который держится с далекого 1970 года. То есть, такого снежного армагеддона в Москве в середине зимы не было последние 56 лет!» – уточнил синоптик.

Согласно расчетам эксперта, прирост свежевыпавшего снега за сутки в мегаполисе в среднем составил 23 см. При этом рекордсменом по снегу стал Долгопрудный – 33 мм, что составляет 62% от нормы всего января.

По прогнозу метеорологов, в течение светлого времени суток 10 января столичный регион останется на орбите влияния слабеющего циклона «Фрэнсис», центр которого будет над Смоленской областью. В последующие дни ожидается похолодание. Так, в предстоящую ночь морозы окрепнут до -8…-11 градусов. Во второй половине будущей недели ударят Крещенские морозы, предупредил Тишковец.

Ранее сообщалось, что уральцы, проводившие выходные в Москве, не могут вернуться домой и рискуют затянуть новогодние каникулы незапланированно – из-за сильного снегопада в аэропорту Шереметьево отменяют и задерживают рейсы.

Москва, Анастасия Смирнова

