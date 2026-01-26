В аэропортах России задерживаются рейсы из-за сбоя в системе бронирования Leonardo

Аэропорт «Шереметьево» предупредил о задержках в обслуживании пассажиров в связи с глобальным сбоем в российской системе бронирования Leonardo, которая произведена компанией «Сирена-Тревел». Об этом говорится в сообщении воздушной гавани в телеграм-канале.
«По независящим от аэропорта и авиакомпании причинам возможны корректировки в расписании рейсов», – пояснила администрация аэропорта.
«Шереметьево» рекомендует пассажирам следить за информацией о статусе рейсов в коммуникационных каналах авиакомпаний, онлайн-табло и в управлении бронированием.
Судя по сообщениям из регионов России, система дала сбой по всей стране.
Москва, Анастасия Смирнова
