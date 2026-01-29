Снежный коллапс в Москве: до рекорда не хватило совсем чуть-чуть

Высота снежного покрова в Москве на метеостанции ВДНХ, которая считается главной для столицы, достигла 58 см, но это не рекордное значение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.

«У нас рекорд для 29 января 61 сантиметр. То есть, видимо, мы не дотянем до рекорда высоты снежного покрова на станции ВДНХ. Но это близко к рекорду», – сказала метеоролог.

С начала января на станции ВДНХ зафиксировано 77,4 мм, что составляет около полуторамесячной нормы осадков. «Норма у нас 53 мм», – пояснила синоптик.

При этом самым снежным январем с наибольшим количеством осадков считается январь 2005 года, когда выпало 97,5 мм осадков, однако в тот год осадки выпадали не только в виде снега, в отличие от января 2026 года.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, обильные снегопады в московском регионе превратятся 30 января. С завтрашнего дня ожидается лишь небольшой снег у местами, что не даст существенного прибавления объема осадков.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в столице и Подмосковье ожидаются аномальные морозы,среднесуточная температура воздуха окажется на 7-12° ниже климатической нормы.





Москва, Анастасия Смирнова

