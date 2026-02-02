Ответ на давление Трампа: Лавров заверил главу МИД Кубы в поддержке со стороны России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил главу МИД Кубы Бруно Родригеса в поддержке Москвы.

В ходе беседы шеф российской дипломатии выразил «твердую готовность продолжения оказания Кубе необходимой политической и материальной поддержки».

«С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в отношении неприемлемости оказания экономического и силового давления на Кубу, включая воспрепятствование поставкам на остров энергоносителей, что чревато серьезным ухудшением экономической и гуманитарной ситуации в стране», – уточняется в сообщении МИД России.

Ранее президент США Трамп подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую из Гаваны.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что таким образом «под лживым и безосновательным предлогом» США пытаются задушить кубинскую экономику.

Москва, Анастасия Смирнова

