Напавшего на ребенка в «Шереметьево» мужчину отправили на принудительное лечение

Химкинский суд Московской области принял решение направить на принудительное лечение приезжему из Белоруссии Владимиру Витикову, который напал на ребенка в столичном аэропорту «Шереметьево».

Согласно выводам суда, которые приводит ТАСС, мужчина имеет тяжелое психическое заболевание. В силу этого он не отдавал отчет свои действиям и не осознавал характер и общественную опасность в момент совершения преступления.

В итоге суд посчитал, что Витиков опасен для общества и нуждается в принудительном лечении.

ЧП произошло вечером 23 июня 2025 года в зоне выдачи багажа терминала С аэропорта «Шереметьево». Мужчина подошел к чужому 2-летнему мальчику, взял его на руки, а затем с силой кинул ребенка на пол. Ребенок ударился головой и потерял сознание.

Следователи установили, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Москва, Анастасия Смирнова

