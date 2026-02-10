Судебные приставы принудительно взыскивают с Telegram более 9 млн рублей

Служба судебных приставов в принудительном порядке взыскивает с мессенджера Telegram более 9 млн рублей, которые ранее были не уплачены штрафам в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.

В частности, как уточняется, с сентября 2025 года по январь 2026-го в отношении Telegram составлено 8 исполнительных производств о взыскании штрафов. Два из них в сумме на 2 млн рублей были возбуждены по актам об административных правонарушениях, вынесенным управлением Роскомнадзора по ЦФО, еще шесть ИП на 7,120 млн рублей – по судебным актам.

В общей сложности с Telegram взыскивают 9,120 млн рублей.

Кроме того, в марте-ноябре 2025 года были прекращены 9 исполнительных производств о взыскании 16,220 млн рублей из-за «невозможности установить местонахождение должника и его имущество».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор продолжит последовательно ограничивать работу Telegram в России, так как мессенджер по-прежнему не соблюдает законодательство России, не предпринимает меры по защите персональных данных, противодействию мошенничеству и использованию сервиса в преступных и террористических целях.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube