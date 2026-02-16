В Москву вернулась зима

В ближайшие дни в московском регионе ожидается зимняя погода со снегопадами и ночными морозами. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Как отмечают синоптики, самое сильное похолодание ожидается в ночь на среду, 18 февраля, когда в Подмосковье местами возможно до -23°. В течение всей недели прогнозируется снегопад.

В конце рабочей пятидневки, 20 февраля, также небольшой снег. Ночью -12...-7°, днем -8...-3°. Ы субботу, 21 февраля, снова возможен небольшой снег, ночью -15...-10°, днем -8...-3°. Ветер западный 3-8 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что 16 февраля до 21:00 мск в Подмосковье действует оранжевый уровень опасности. Он связан с сильным, местами очень сильным снегом, метелью, порывами ветра до 15 м/с, гололедицей и снежными заносами.

Москва, Анастасия Смирнова

