Вторник, 17 февраля 2026, 22:02 мск

В Москве ожидается потепление к 23 февраля

В Москве и Подмосковье ожидается потепление в конце недели. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, к понедельнику, 23 февраля, столбики термометров поднимутся до нулевой отметки.

Повышение температуры начнется в среду, 18 февраля, когда после ночных заморозков до -20 градусов потеплеет примерно до -10 градусов. В последующие дни ожидаются осадки и более плавное потепление до нуля.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с очень сильным снегопадом, который ожидается в четверг, 19 февраля.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

