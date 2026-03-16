Правила изменились: в Москве обсудят актуальные инструменты для работы на выборах

В Москве завершается подготовка к масштабной конференции Российской ассоциации политических консультантов (РАПК), на которой планируется рассмотреть актуальные проблемы предстоящих федеральных выборов. В числе участников форума известные аналитики, которые оценят ситуацию накануне избирательной кампании.

«2026 год станет насыщенным выборным сезоном: выборы в Государственную Думу, 15 губернаторских кампаний, выборы региональных законодательных собраний. Профессиональное сообщество работает в принципиально изменившейся среде: мессенджеры испытывают давление и нестабильность, медиапространство фрагментировано, электоральный запрос сместился в сторону близости и доверия, искусственный интеллект стремительно входит в практику, но встречает правовые ограничения», – отмечается в сообщении на сайте РАПК.

Как предполагается, дискуссия будет выстроена вокруг трех основных треков, среди которых «Социальная архитектура», «Медиасреда и коммуникации» и «Цифровая реальность: ИИ, большие данные и электоральные стратегии». Специалисты по политическим технологиям намерены наметить новые форматы взаимодействия с избирателями и модели формирования образов кандидатов в условиях замедления мессенджеров и нестабильности цифровых каналов.

В числе заявленных спикеров – президент РАПК Фирдус Алиев, заместитель начальника Управления Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Борис Рапопорт, директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский и член правления РАПК, глава холдинга «Минченко консалтинг», директор Центра социальной архитектуры МГИМО МИД России Евгений Минченко.

Конференция РАПК намечена на 24 марта в Центре международной торговли в Москве.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

