Песков пояснил, почему парад на Красной площади пройдет не как обычно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему парад на Красной площади в честь 81-й годовщины Победы Советского Союза над фашисткой Германией продет без техники.

По словам Пескова, отказ напрямую связан с минимизацией рисков на фоне террористической угрозы. «Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился вовсю в террористическую активность,– пояснил Песков.

«Поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности», – добавил Песков.

Напомним, как ранее сообщал «Новый День», парад пройдет в усеченном формате – в нем не принимает участие техника, а также воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов.

Из других деталей мероприятия известно, что зрителям трансляции покажут работу всех войск в зоне СВО.

Над Москвой также состоится проект пилотажных групп, а Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага России.

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube