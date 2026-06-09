Никакого переговорного процесса по Украине сейчас нет. Об этом рассказал в интервью «Вестям» поспред России при ООн Василий Небензя. По его словам, Киев демонстрирует полную недоговороспособность, а для Зеленского завершение военного конфликта вообще невыгодно, поскольку может означать его политическую смерть.

«Киев ни на какие компромиссы пойти не готов, для них война – это мать родная, особенно для верхушки», – отметил Небензя.

Отметим, что ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала от спецпредставителей Трампа деталей по последним разговорам с Зеленским. По словам Пескова, если для Москвы будет что-то содержательное, американцы сообщат: «если там было что-то содержательное, какие-то новации, которые требуют передачи нам, то американские переговорщики сделают это весьма оперативно».

Как уже писал «Новый День», накануне глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что США не проявляют интереса по возвращению к достигнутым на российско-американском саммите в Анкоридже пониманиям. По его словам, Москву тревожат заявления главы Госдепа Соединенных Штатов Марко Рубио о поддержке американской стороной киевского режима. В настоящий момент сложно говорить о перспективах переговоров по Украине, констатировал Лавров.

Москва, Елена Васильева

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