Песков: музей-панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг." будет восстановлен

Здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.», в которое утром попал украинский беспилотник, будет восстановлено. Об этом на брифинге для СМИ сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Эта борьба завершится победой. Так же, как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный, столь важный с точки зрения символизма, исторического значения объект, будет восстановлен и будет краше прежнего», – отметил Песков.

Как сообщает ТАСС, уцелели фрагменты панорамы «Штурм 6 июня 1855 года» Франца Рубо, посвященной героической обороне Севастополя в годы Крымской войны.

Отреставрированные после пожара 1942 года части полотна находились не в здании панорамы, а готовились к экспозиции в другом филиале музея. Об этом сообщили ТАСС в Музее обороны Севастополя.

Полотно панорамы, написанной Рубо в начале XIX века, было уничтожено во время пожара 1942 года – удалось спасти фрагменты, которые спустя несколько десятилетий после реставрации вернули в Севастополь. Полотно «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», которое после Великой Отечественной войны выставляли в здании панорамы – полотно, написанное советскими художниками с использованием уцелевших частей.

«Да, два фрагмента [панорамы Рубо] будут представлены завтра на открытии выставки», – ответила представитель музея на вопрос о том, находились ли части оригинального полотна в другом здании.

По данным музея, всего в учреждении хранится 39 фрагментов. На момент пожара они также находились в других помещениях и не пострадали. При этом восстановить панораму Рубо после войны оказалось невозможно из-за серьезных повреждений и утраты значительной площади полотна.

Как уже писал «Новый День», утром 10 июня в музей попал украинский беспилотник, на крыше начался пожар, которому был быстро присвоен 4 уровень сложности. Здание, по словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, было практически полностью уничтожено.

Москва, Елена Васильева

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