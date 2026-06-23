Экс-губернатор Белгородской области Гладков станет послом России в Абхазии

Комитет нижней палаты российского парламента по делам Содружества независимых государств (СНГ) поддержал назначение бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на должность посла России в Абхазии. Об этом сообщил первый заместитель председатель комитета Константин Затулин.

«Новым послом в Республике Абхазия станет бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Его кандидатуру поддержали члены комитета. Он сменит в Сухуме нынешнего посла Михаила Шургалина», – сказал парламентарий в комментарии ТАСС.

В мае глава российского государства Владимир Путин принял отставку Гладкова, который на тот момент занимал пост губернатор Белгородской области. На его место был назначен врио главы региона Герой России и ветеран СВО Александр Шуваев, который до этого занимал пост вице-губернатора Иркутской области.

Москва, Анастасия Смирнова

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