Собянин сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны обезвредили на подлете к Москве украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – отчитался градоначальник в своем канале в «Максе», но не привел подробности отражения воздушной атаки.

Ранее Росавиация ввела ограничения на полеты в столичном аэропорту «Внуково». Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Ночью и утром 26 июня на подступах к Москве были нейтрализованы 50 украинских беспилотников.

Москва, Анастасия Смирнова

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