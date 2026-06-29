Нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной загрузке – Новак

Нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной загрузке для обеспечения необходимых объемов автомобильного топлива. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

«Было отмечено, что нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной загрузке, чтобы обеспечить необходимые объемы топлива, рынок насыщается нефтепродуктами», – говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ, которое приводит ТАСС.

Ранее Новак поручил регионам повысить эффективность распределения топливных ресурсов и продолжить мониторинг ценовой ситуации на местах. Вице-премьер подчеркивал, что запасов топлива в России достаточно, а ажиотаж искусственно повысил спрос примерно на 20-30%.

Москва, Анастасия Смирнова

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