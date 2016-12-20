ФАС возбудила дела против четырех компаний, которые продают iPhone

Публикации за 20.12.16

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административные дела в отношении четырех реселлеров товаров компании Apple. Как сообщила пресс-служба ведомства, под санкции попали «Кронар», «Хаскел», «Гримбор», «Максимум», которые не уведомили ФАС о том, что занимаются торговлей смартфонов iPhone.

Составление протоколов по делу назначено на 19 января 2017 года. Если компании будут признаны виновными, им грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, передает «Интерфакс».

«Кронар» и «Хаскел» принадлежат кипрской Merlion Group, которая является одной из крупнейших в России сетью по продаже цифровой техники. В частности, Merlion принадлежат «Ситилинк» и «Позитроника».

«Гримбор» находится в Москве и позиционирует себя как магазин, продающий оргтехнику. «Максимум» занимается оптовой торговлей компьютерами и периферийными устройствами.

Как пояснила ФАС, административные дела были возбуждены в рамках разбирательства ведомства по подозрению в координации цен при продажах iPhone 6S и 6S Plus.

В августе этого года, было возбуждено административное дело в отношении группы лиц в составе ООО «Эппл Рус», Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc.

Основанием для проведения проверки стало обращение гражданина, заявившего, что шестнадцать основных реселлерами: МТС, М.Видео, Билайн, Эльдорадо, Евросеть, OZON, Re:Store, Связной, Мегафон, Юлмарт, Media Markt, Ситилинк, Холодильник.ру, DNS, ИОН (Ноу-Хау), Техносила установили одинаковые цены на Apple iPhone 6s и iPhone 6s Plus, появившиеся на российском рынке в октябре 2015 года, и удерживали их. Было также установлено, что цены на другие модели марки также совпадают.

Компания Apple ранее опровергла обвинение ФАС, заявив, что реселлеры устанавливают свои собственные цены на продукты американского производителя.

Если компания будет признана виновной, ей грозит штраф за координацию экономической деятельности в размере от 1 до 5 млн рублей.

Москва, Мария Вяткина

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