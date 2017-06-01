ФАС готовит дело против LG за координацию цен

Федеральная антимонопольная служба России в течение 10 дней возбудит дело против компании LG из-за координации цен на смартфоны на российском рынке. Об этом сообщил замглавы ФАС Андрей Цариковский. По его словам, оформление документов для соответствующего антимонопольного дела находится на финальной стадии.

«Можно с уверенностью сказать, что в течение 10 дней оно будет возбуждено», – приводит слова чиновника РИА «Новости».

Напомним, в декабре прошлого года ФАС направила в российские офисы производителей LG, Alcatel, Sony и Asus запросы в связи с жалобами на признаки ценового сговора при продаже флагманских моделей смартфонов компаний. Антимонопольщики также проверяли цены на смартфоны Samsung. В феврале представители ФАС сообщили, что не выявили нарушений при анализе ценообразования на смартфоны Samsung, Alcatel, Sony и Asus. По итогам проверки было принято решение о возбуждении дела против LG. В марте ФАС признала российское представительство компании Apple «Эппл Рус» виновным в координации цен на iPhone 5 и iPhone 6. Компании грозит штраф от 1 до 5 млн рублей, отмечали в антимонопольной службе. «Эппл Рус» и ритейлеры обвинения в координации цен отвергли.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 01.06.17

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